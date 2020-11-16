華航推動永續經營再獲道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）肯定，DJSI於本月14日公布企業永續評比結果，華航在航空產業脫穎而出，今年再度拿下全球第三名殊榮，華航也是台灣唯一連續五年入選DJSI新興市場指數成分股的運輸業者。

DJSI為全球首支且最具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，其係源自於1999年由美國道瓊指數公司與瑞士永續投資公司RobecoSAM共同發布，透過評鑑全球61個產業於經濟、環境、社會面等永續發展表現，選拔出各產業永續績效前10％之企業。今年台灣包括華航在內共有26家企業入選，華航並在評選題組的「供應鏈管理、品牌管理、環境報告、環境政策與管理系統、氣候策略、社會報告、人權、企業公民與慈善公益」等8 個項目，取得航空產業最高分，也連續四年取得全球航空業第三名的佳績。

華航為實踐「用飛行與你我創造更多美好」的企業使命，在六大永續策略主軸「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」下積極推動永續作為，訂立短、中、長期永續目標，並支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。

華航持續以國際最高認證標準「IOSA作業安全查核認證（IATA Operational Safety Audit）」，把關旅客飛航安全，並通過跨境貨物移動安全的認證制度，取得「AEO安全認證優質企業（Authorized Economic Operator）」，提供優質貨運服務；因應氣候議題，華航導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）指引架構，為台灣首家且唯一支持TCFD倡議的航空公司；與空中巴士及Air TOTAL合作，於新航機飛渡時添加永續替代燃油，舉辦航空替代燃油研討會和產官研專家分享經驗，並推廣環保旅程-ECO Travel碳抵換計畫；為承擔社會責任與社會共好，不遺餘力投入愛心救援、關懷弱勢、教育扎根及體育推手等活動。

華航長期在永續經營上耕耘，亦受國內外多方肯定，連續五年入選富時社會責任新興市場指數成分股（FTSE4Good Emerging Index），榮獲永續年鑑「航空業銅級獎（Bronze Class）」，連續七年獲得台灣企業永續獎（TCSA），連續二年獲得全球企業永續獎（GCSA）等，在新冠肺炎（COVID-19）疫情重創航空產業下，儘管面臨很大挑戰，華航仍將持續推展經濟、環境、社會各面向永續作為，邁向「台灣首選航空公司」的願景。

(工商 )