2020年「台灣最佳國際品牌調查」揭曉，由趨勢科技以16.37億美元品牌價值封冠，今年已是趨勢科技連續18年入列台灣最佳國際品牌，從首屆起即蟬聯四年冠軍，連年位列軟體類榜首。

經濟部為鼓勵台灣品牌躍升全球，長期與國際知名英國品牌顧問公司Interbrand合作進行「台灣最佳國際品牌價值調查」，透過量化財務及質化構面分析為台灣企業評估品牌價值，標示其在全球市場競爭力的具體座標。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，台灣企業要做國際品牌很難，資安公司要讓全世界看見更難，他表示，趨勢科技自創立第一天開始就決定走品牌的路，戰勝了商業競爭與專利訴訟挑戰，堅持Customer Success的核心價值，從18年前7.63億美元的品牌價值，如今翻倍到16.37億美元，品牌形象更從防毒專家進化到資安大廠，靠的便是看得更遠、跑得更前、做得更好，紮根更深。

趨勢科技表示，持續投注龐大資源在技術研發與人才培育，2019年至2020年上半年在美國即註冊35項專利；從2002年起至今始終維持Gartner端點防護平台神奇象限領導者。在IDC調查中，趨勢科技在混合雲工作負載防護市場居冠以外，市佔率幾乎是第二名競爭對手三倍。

趨勢科技表示，2020年是趨勢科技組織再造的一年，分別從「智」（以客觀數據驅動決策，Data Driven Decision）、「仁」（待客如己，陪伴客戶成功。Customer Success）、「勇」（充分賦予決策權、共同承擔表現，Everyone owns customer value growth）三大面向深化敏捷式管理。培養員工從心轉化外，並輔以趨勢DevOps學院與大型競賽，將DevOps架構實踐於產品研發與客戶服務流程中。

(工商 )