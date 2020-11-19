婚禮變死亡地獄！屋頂突塌 8死20傷 09:372020/11/19 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 喜事變喪事！巴基斯坦北部開伯爾-普什圖省古勒姆地區，18日正在舉行一場婚禮時，現場屋頂突然坍塌，造成8人慘被壓死，20人受傷。 巴基斯坦18日一場婚禮發生屋頂坍塌，造成8人死亡，20人受傷事故。（圖／翻攝自推特） 綜合外電報導，事發後，瓦礫、碎石佈滿地，當地民眾與救援人員立即開始搜救，醫院表示，傷者大多是婦女與兒童，其中多人傷勢嚴重。這次意外共造成20人受傷，另有8人死亡，死者包括6名婦女與2名兒童。 報導指出，事發現場當時正在一座水泥建造的房子，舉行一場浪漫的婚禮，不知何原因，屋頂突然坍塌，瞬間變成恐怖地獄。 (中時新聞網) #屋頂 #8人 #婚禮 #地獄 #舉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 婚禮變死亡地獄！屋頂突塌 8死20傷 09:372020/11/19 國際 《國際金融》疫苗＋併購活動 歐股重回8個月高點 09:432020/11/19 財經 「超殺女」聯手「老周」《湯姆貓與傑利鼠》展開新歷程 09:212020/11/19 娛樂 伊凡卡大崩壞 兒時閨密反叛爆料：曾一起公然露奶 00:062020/11/19 國際 幫女拔20顆牙出事 醫曝實情：根本賠錢醫療 09:062020/11/19 生活 台灣軍機意外頻傳 港媒：背後真凶找到了 04:422020/11/19 政治 台彩威力盃少棒賽 冠軍百萬獎金 04:102020/11/19 社會新聞 陸人免14天檢疫 港擬定粵澳優先 04:102020/11/19 焦點新聞 不服離婚判決！恐怖男衝法院拖走主審法官 剔骨刀猛插左胸捅死他 09:102020/11/19 兩岸 短評／NCC扼殺民主 04:102020/11/19 時論廣場 國際熱門新聞 伊凡卡大崩壞 兒時閨密反叛爆料：曾一起公然露奶 - 國際 婚禮變死亡地獄！屋頂突塌 8死20傷 - 國際 上任立馬嚴加調查川普？拜登好猶豫 - 國際 1分鐘死1人 美新冠病歿數破25萬人 囚犯充當屍體搬運工 - 政治圈 新研究：1天只吃1顆蛋 糖尿病風險就提高60％ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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