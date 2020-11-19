喜事變喪事！巴基斯坦北部開伯爾-普什圖省古勒姆地區，18日正在舉行一場婚禮時，現場屋頂突然坍塌，造成8人慘被壓死，20人受傷。

巴基斯坦18日一場婚禮發生屋頂坍塌，造成8人死亡，20人受傷事故。（圖／翻攝自推特）

綜合外電報導，事發後，瓦礫、碎石佈滿地，當地民眾與救援人員立即開始搜救，醫院表示，傷者大多是婦女與兒童，其中多人傷勢嚴重。這次意外共造成20人受傷，另有8人死亡，死者包括6名婦女與2名兒童。

報導指出，事發現場當時正在一座水泥建造的房子，舉行一場浪漫的婚禮，不知何原因，屋頂突然坍塌，瞬間變成恐怖地獄。

(中時新聞網)