趙斗淳現已白髮蒼蒼。(圖／翻攝自韓網)

趙斗淳出獄模樣全變。(影／取自YTN news的YouTube)

12年前犯下性侵女童的南韓淫魔趙斗淳，今(12日)出獄，不少民眾氣憤包圍現場，怒喊「「X！王八蛋！出來！」，專車更遭丟擲雞蛋打凹，不過更讓網友害怕的是，之前媒體公布的照片，是他青壯年時期長相，現68歲的他已白髮蒼蒼，和過去相差甚遠。

趙斗淳12年前綁架一名8歲女童，對她施暴、性侵，導致她骨盆骨折、大小腸流出壞死，終生得使用人工肛門與尿袋，不過他卻以喝醉不記得為由，最終只被判監12年，讓外界都氣憤不已，更被翻拍成電影《素媛》（台譯《希望：為愛重生》），如今他出獄，更讓網友直接包圍監獄大門前，高喊「把趙斗淳交給我們處決！」、「趙斗淳下地獄」。

而趙斗淳出獄後，大家才終於看到他現在的真面貌，雖然戴著口罩和鴨舌帽，不過仍可出他白髮蒼蒼，腳步還有些蹣跚，和過去壯碩、圓潤模樣完全不同，讓網友看了也相當害怕：「即使公布照片也認不出來，太不安全了，之後他犯案怎麼辦？」

趙斗淳現在和過去公布照片相差甚遠。(圖／翻攝自韓網)

趙斗淳現身時，也被指態度相當傲慢，手背在背後向鏡頭鞠躬，通常這是上位者表達權威的動作，讓現場記者也傻眼，「真的有認真悔改？」而趙斗淳出獄後，必須配戴電子腳鐐，住所24小時也會有監視器和執法人員監控，但仍讓附近住戶人心惶惶，直言：「他應該被宮刑！」

(中時新聞網)