旗下有「麥味登」、「炸雞大獅」及「REAL真．Cafe．Bread」等連鎖餐飲品牌的揚秦國際企業（2755）20日將舉行上櫃前業績發表會，預計年底掛牌上櫃，成為市場上以加盟連鎖為主體的早午餐品牌第一股。

揚秦國際旗下麥味登深耕台灣三十多年，歷經多次品牌轉型與整頓，持續強化食安控管與數位應用，隨著社會經濟脈動與時俱進，由傳統早餐店晉升為提供豐富餐食的小型咖啡館。集團執行長卓靖倫表示，揚秦進入資本市場後，目標2021年麥味登將以複數展店策略重返全台1,000店，推行MWD Pay並累積會員人數達100萬，並將全面採用無防腐劑商品，提供消費者更好的餐食選擇。

揚秦國際近三年持續進行門市總量管制與體質調整，但每年營收皆持續走揚，今年上半雖有新冠肺炎疫情干擾，但揚秦國際仍逆勢成長，前三季合併營收10.9億元、年增14％。

過去三年揚秦國際旗下主力品牌麥味登每年以110至120家速度展店，卓靖倫表示，2021年麥味登展店計畫將以重返1,000店為目標，明年除了持續參與連鎖加盟展協助民眾創業外，並將鼓勵既有優良加盟主採取區域精耕方式，輔導開設第二或第三家門市，以複數展店策略增加動能。

揚秦國際旗下「炸雞大獅」自2020年第三季開放國內自願加盟，目前已於淡水與新竹開設兩家加盟門市，海外授權因受制於疫情而緩步成長，2021年將加快國內外展店速度，卓靖倫表示，炸雞大獅2021年將以全球100家門市為目標。兩品牌加盟系統雙引擎驅動揚秦國際持續成長。

為推動餐飲升級與數位應用與轉型，揚秦國際持續發展總部智慧應用系統，麥味登APP也即將於年底升級2.0改版，除了點餐介面優化外，更結合在支付領域一直扮演領頭羊的台新國際商業銀行與佳世達集團旗下的益欣資訊，共同推出MWD Pay新服務，只要在麥味登APP內透過台新銀行提供的Pay+服務綁定信用卡，點餐後即可進行線上行動支付，也可於已開通行動支付的門市進行線下掃碼付款，不論線上或門市消費都可以累積紅利點數，未來也將以異業合作方式進行跨平台點數交換，日常消費的國民經濟美食也將投入紅利點數流通戰場。

卓靖倫表示，揚秦國際的企業使命是「提供好食物，讓生活更幸福」，總部已通過ISO9001驗證且自設三級食安實驗室以維護食品安全，採用非基因改造食材，並將於2021年完成全面採用無防腐劑商品的目標。卓靖倫強調，揚秦國際旗下各品牌專注於日常生活必需的國民經濟美食市場，具有民生基本需求與持續消費的特性，符合生活概念投資標的，讓投資人從顧客變老闆，再用股票賺回消費，達成長期投資、持續獲利的正向循環。

(工商 )