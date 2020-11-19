澳門娛樂大亨「洗米華」周焯華，與混血辣模Mandy生下2女1子，原本讓正宮陳慧玲一度心死，未料洗米華竟浪子回頭，結束長達5年婚外情，這讓遲遲無法成為正宮的Mandy心死分手，但有一說是指她收下3億港幣分手費，才願意心死帶著三個小孩移民英國。

澳門賭場大亨周焯華周旋正宮陳慧玲、混血小三辣模Mandy之間，長達5年時間，去年Mandy被爆收了3億港幣分手費，未料又傳出復合周焯華，但最近正宮陳慧玲過生日時，照片中見到她和周焯華甜蜜互動，疑示在宣示主權，這段三角戀情可說讓人霧裡看花，根據《網易娛樂》報導，Mandy日前受訪時承認已與周焯華分手，並表示已搬到英國定居。

Mandy帶著3個孩子移民英國，並決定在英國定居，這段時間眼見全家人過著充實生活，也讓她表示這是做了最正確的決定，因此暫時不會有其他打算，不過今年7月，周焯華被拍到和Mandy在泰國海灘幽會，兩人似乎未分乾淨，因此質疑兩人恐怕會再次死灰復燃。

不過有媒體爆料洗米華和「最強小三」Mandy雖分合許久，但這次因為Mandy收了高達3億港幣天價分手費，才讓她決定放下這段感情，遠走他鄉過新的人生。

(中時新聞網)