據外媒報導，曾在美國對中貿易與科技政策發揮主導作用的美商務部高層官員科德爾•赫爾(Cordell Hull)將於近期離職。這位美國對華商貿政策主要官員曾以國家安全為由，將華為、海康威視列入黑名單，並發起對大陸短視頻TikTok的調查。

據《路透》報導，川普政府近期陸續有高級官員離職，有部份是遭川普撤職，有些則轉投總統當選人拜登陣營，還有幾位是主動離職，包括美國商務部負責對華政策的商務部工業安全局代理副局長科赫爾，他將於12月初離職，結束他在美國聯邦政府6年的職業生涯。

報導說，赫爾曾幫助起草美國對華出口政策，加強了美國對大陸出口管制，以防範大陸軍事部門利用民營機構滲透美國商業與國防部門。他還主導了商務部工業安全局切斷美企對華為供貨的行動，並以國安為由將華為與大陸監控設備供應商海康威視等公司列入貿易黑名單。他同時與外國投資委員會(CFIUS)合作發起禁用TikTok短視頻的調查。

近期川普政府有多名官員相繼離職，包括總統川普親自在推特宣佈國防部長埃斯珀(Mark Thomas Esper)去職，由美國家反恐中心主任米勒(Christopher C. Miller)代理，隨後亦有多名國防部官員主動辭職。另外迫於白宮壓力，有2名美國國土安全部高官辭職，川普在推特上也宣布解雇美國網路安全與基礎設施安全局局長克雷布斯(Chris Krebs)。

(中時新聞網)