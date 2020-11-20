拜登痛批川普是美國史上最不負責的總統之一

就在美國總統川普採取不尋常的行動，設法翻盤之際，總統當選人拜登周四說，他將載入史冊，成為最不負責任的總統之一。

據CNN新聞網19日報導，由於川普政府拒絕讓拜登的政權過渡團隊進入聯邦機構，拜登正設法解決這問題。而他在會見民主與共和兩黨州長後舉行的記者會中痛批川普，說美國人正「目睹驚人的不負責任行為」。

他說，這結果將傳遞難以置信的殺傷訊息，告訴全球其他地方民主是怎麼運作的。「很難了解這個人在想甚麼，真的很難捉摸，」拜登說，「他的所作所為簡直是無法無天。」

據一名熟知內情的消息人士說，川普周五邀密西根共和黨籍州議員進白宮，想要透過關鍵決戰州共和黨議員立法，或是在多個關鍵州興訟，以翻轉美國大選結果。而川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和總統法律團隊的其他成員周四召開瘋狂的記者會，在沒提供證據的狀況下，對選舉舞弊做了一連串指控。

不過，拜登說，他將向前邁進，籌組新政府，並已選定財長提名人，打算在感恩節前後宣布。他表示，這人選將是激進到溫和派民主黨員全都會接受的。而他一旦宣布財長人選，可能會是新內閣中的第一人。

至今拜登的過渡團隊主要集中在建立白宮高層幕僚上，這位總統當選人已宣布，由克蘭（Ron Klain）出任白宮幕僚長。而克蘭周四透露，拜登團隊周五會宣布更多白宮幕僚人選，並會繼續面試內閣可能人選，繼而做出決定。

(中時新聞網)