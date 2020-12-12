特赦也沒用 川普面臨曼哈頓大動作加緊刑事調查 10:022020/12/12 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普10月12日撐著傘，準備在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍1號專機的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普可能考慮自我特赦 訂閱影音： 中時新聞網 消息人士說，曼哈頓檢察官近幾星期來，大幅升高對美國總統川普的調查，已面談了與他往來銀行及保險經紀人的好幾名員工。而這最新跡象顯示，川普無力阻止這些調查，一旦離開白宮，便很可能面臨刑事控訴威脅。 據《紐約時報》（The New York Times）11日報導，曼哈頓檢方調查了德意志銀行（Deutsche Bank），還有全球最大的保險經紀人怡安集團（Aon Corporation）。儘管川普有聯邦特赦權，但卻保不了他在地方受刑事起訴。 只等美國滿意 WTO總幹事確定懸缺到拜登上任後 106眾議員挺不計4州選舉人票 (中時新聞網) #川普 #特赦 #刑事 #曼哈頓 #控訴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍黨團提案要求政府簽訂台美豬肉議定書 院會決議不處理 17:562020/12/11 政治 社論／放下疑中 啟動兩岸旅遊泡泡 04:102020/12/12 時論廣場 美參院通過國防授權法案 協助台灣維持足夠自我防衛能力 03:522020/12/12 國際 美空襲索馬利亞叛軍 並宣布撤軍後兵力部署調整 01:192020/12/12 軍事 戴琪任美貿易代表 陸網狂傳「她比川普華裔國師更狠」 10:582020/12/11 國際 拜登又擊敗川普 獲選時代雜誌「年度風雲人物」 13:042020/12/11 國際 川普聯軍出征又失利 最高法院駁回德州控訴4搖擺州 08:582020/12/12 國際 每天都23年新高 台幣早盤暴漲逾3角 殺進28.1元 09:462020/12/11 財經 川普下毒手 提另類擴大造艦計畫讓拜登頭痛 14:062020/12/11 軍事 美國50州認證2020總統大選結果 04:102020/12/11 兩岸要聞 106共和黨眾議員加入川普「復仇者聯盟」挺德州告4搖擺州 15:202020/12/11 國際 國際熱門新聞 川普聯軍出征又失利 最高法院駁回德州控訴4搖擺州 - 國際 特赦也沒用 川普面臨曼哈頓大動作加緊刑事調查 - 國際 孝子衝入浴室救父母「3人觸電亡」 女兒目睹嚇痛哭 - 國際 路透：中國大陸發起灰色地帶戰術 消磨台灣抵抗意志 - 政治圈 - 中央社 美FDA批准輝瑞疫苗緊急使用 下周首批運290萬劑 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。