川普可能考慮自我特赦

消息人士說，曼哈頓檢察官近幾星期來，大幅升高對美國總統川普的調查，已面談了與他往來銀行及保險經紀人的好幾名員工。而這最新跡象顯示，川普無力阻止這些調查，一旦離開白宮，便很可能面臨刑事控訴威脅。

據《紐約時報》（The New York Times）11日報導，曼哈頓檢方調查了德意志銀行（Deutsche Bank），還有全球最大的保險經紀人怡安集團（Aon Corporation）。儘管川普有聯邦特赦權，但卻保不了他在地方受刑事起訴。

(中時新聞網)