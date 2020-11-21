竹山鎮長盃漆彈賽，500人競技
廖志晃／南投報導
竹山鎮長盃漆彈賽，21日登場，吸引500人共襄盛舉，還有許多親子一起參加體驗組；鎮長陳東睦表示，今年公所同仁也自組2隊參賽，可見漆彈已經引起大家的注意及喜愛，未來將持續舉辦讓大家多一種運動的選擇。
竹山鎮公所宣導運動健康理念，每年都會舉辦各類運動，包括漆彈、籃球、羽球等，今年鎮長盃的最後一場賽事就是漆彈；民政課長林英傑說，公所推動漆彈運動已經第6年，從剛開始的幾10個人，到現在的數百人，能見度也漸漸打開，也讓大家藉由漆彈到竹山一遊，一舉兩得。
南投縣體育會漆彈委員會總幹事余偉智表示，今年比賽不受疫情影響，選手遍及北、中、南、東部，顯示漆彈運動愈來越愈多人接觸；漆彈運動要訓練選手的敏捷動作，以及專注力，比賽時間不長，如何在短時間內鎖定目標，還要確保自己不被打中，是很有趣而且能建立自信心的比賽。
今年有不少人第一次接觸漆彈比賽，林姓高中生說，以前看電視上比賽感覺很簡單，自己上場後感覺真的很不同，被漆彈打到真的很痛，但是卻很有快感，而且漆彈比賽是團體競賽，除了個人運動能力，還需要團隊戰術配合，才能拿下最終勝利，實在是很有趣的體驗。
(中時 )
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