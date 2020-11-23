全球電源管理廠—台達電子(2308)宣布啟動「CTCafe快閃實驗室」，預計11月下旬起共分四梯次分別進駐台北榮民總醫院、中央研究院、陽明大學及台灣大學，供生科、生醫、農業、地質、材料等相關領域，對微米電腦斷層技術有興趣的研究人員試用。

電腦斷層掃描(computerized tomography，CT)是一種X光3D成像技術，最常見的就是醫院中掃描人體的臨床電腦斷層掃描，可以在不侵入人體的情況下瞭解體內結構狀況。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達自2011年起開始投入開發高技術門檻的人醫X光電源產品，2015年更進一步踏入臨床獸醫、臨床前和工業用X光影像設備的開發，陸續成功研發出DELPet獸醫用X光機、DELInspect工業用非破壞性電腦斷層檢測儀以及DELab系列微米級電腦斷層掃瞄等專業生醫影像設備，取得多項專利，其中μCT-100活體小動物用電腦斷層掃瞄系統已獲亞洲重要研究機構青睞，成功進入台灣和日本市場。

DELab μCT-100的特色是快速掃描，視樣品的不同，最快2秒內可以掃描完成。實驗室常用的大小鼠等實驗動物，可在20秒內掃描完畢，內建的氣體麻醉和熱風能穩定活體動物的生命徵象，不用犧牲實驗動物便能3D重建動物的骨骼、內臟、血管等結構，解析度最高可達2μm；桌上型斷層掃描設備μCT-100X解析度更高達1μm，舉凡生醫離體樣品、化石、材料、食品、藥物等各種領域的掃描物件，都可在不破壞樣品的情況下清楚重建內部構造。

此次台達電「CTCafe快閃實驗室」貨櫃中裝載的μCT-100活體小動物用電腦斷層掃瞄系統和μCT-100X高解析度桌上型電腦斷層掃描儀，解析度是一般臨床電腦斷層掃描的1000倍，可重建出精細至微米的3D立體影像，是生醫、地質、材料、食品等各種學術和應用研究領域的重要科技。

(時報資訊)