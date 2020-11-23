橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）宣佈建立LaSAR（擴增實鏡雷射掃描）技術聯盟，與市場領先的技術開發商、供應商和製造商組建生態系統，合作開發和加快開發擴增實境（AR）智慧眼鏡解決方案。除了意法半導體外，LaSAR聯盟的發起者還包括應用材料（Applied Materials）、Dispelix、Mega1和歐司朗（Osram）。

聯盟致力於因應全天佩戴智慧眼鏡的技術挑戰，這種眼鏡兼具小巧輕便的外觀、極低的功耗、良好的FoV（視角或視野）、Eyebox。聯盟發起者一致認同，意法半導體雷射光束掃描（LBS）解決方案的近眼顯示器具有滿足所有這些要求的潛力，正是因為這一共識讓這幾家企業組成了技術聯盟。

LaSAR聯盟聚集了研發AR智慧眼鏡所需的全部基本元件-意法半導體的MEMS微鏡平台和BCD專業技術、歐司朗的高功率配置型照明光源、Applied Materials和Dispelix的先進波導元件，以及Mega1將這些元件整合在一起的小型光學引擎。這些元件可以組裝到時尚、實用、舒適並提供關鍵專用資訊的AR智慧眼鏡上。聯盟的使命旨在促進所有關鍵技術和元件的開發、供貨和技術支援，加速AR智慧眼鏡應用的研發、普及和量產。

意法半導體部門副總裁暨MEMS微致動器部總經理Anton Hofmeister表示，整合MEMS微鏡、MEMS驅動器、雷射驅動器和控制軟體的高性能、低功耗雷射光束掃描MEMS微鏡解決方案，市場領先的研發水準，產品大量交貨能力，讓ST意識到我們的技術對於AR，尤其是智慧眼鏡的重要價值。透過與Applied Materials、Dispelix、歐司朗和Mega1合作成立的LaSAR聯盟，結合各家企業的專業技術進行基礎技術開發，這一技術實力超凡的強強聯盟將加速擴增實境技術在舒適型智慧眼鏡中的採用。

Applied Materials的Engineered Optics專案部總經理Wayne McMillan則表示，製造高品質、高性能、價格合理之波導元件的生產能力是促進AR產業全面發展的最關鍵要求之一，藉由我們在材料工程領域數十年的領先地位，以及在工業級精密製造方面的專業知識，Applied Materials可以滿足這一需求。我們很高興能與LaSAR聯盟及產業中的其他公司合作，加速全天佩戴的AR智慧眼鏡上市。

Dispelix執行長暨聯合創始人Juuso Olkkonen指出，Dispelix很高興加入LaSAR聯盟。透過整合世界領先的波導技術與聯盟合作夥伴的先進技術，我們能夠讓客戶在先進的全天候穿戴式裝置中更輕鬆地整合完整的視訊顯示解決方案。我們的創新成果將樹立業界最薄、最輕的波導技術新標杆，而不會犧牲影像品質。

Mega1的技術長暨營運長Masoto Masuda補充，微型模組整合和大規模自動化生產對下一代AR穿戴式裝置的最終成功扮演著關鍵作用。Mega1的LBS解決方案將所有關鍵模組整合成1.2立方釐米3克的輕量光學引擎。依照LaSAR聯盟的使命，Mega1促進聯盟提升製造實力，滿足大規模生產需求。我們相信，在這個強大聯盟推動下， AR被市場真正接將受指日可待。

歐司朗光電半導體總經理暨視覺化和雷射部副總裁JorgStrauss解釋，我們一直從事RGB（紅光、綠光、藍光）雷射產品小型化和性能優化研發，因為我們知道，尺寸和功耗是AR客戶最關注的參數。作為LaSAR聯盟發起人之一，我們幫助聯盟提升技術實力，解決在全天候AR眼鏡中採用LBS技術所面臨的系統挑戰。

(工商 )