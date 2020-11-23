台泥三大核心事業之一的能源事業，市場版圖再下一城；台灣首座漁電共生案場，「台泥嘉謙綠能嘉義漁電共生案」，23日在嘉義縣，由董事長張安平與合作夥伴台鹽董事長陳啟昱共同舉辦動土典禮；張安平表示，這是產、官、學界攜手合作的重大成果，也將是國內綠能供電與減碳的新標竿。

張安平表示，嘉義漁電共生案場的啟動，不僅落實政府推動再生能源政策，也創造養殖、創能與環境三贏的綠能建設，充分體現循環經濟的精神。台泥綠能也將繼續響應行政院的漁電共生先行政策，持續投入漁電共生太陽光電的項目，逐步朝向200MW的中期目標邁進。

台泥綠能在嘉義縣義竹鄉與布袋鄉交界的漁電共生案場，是由臺鹽綠能統包工程，將在60公頃的塭堤上建設一座約43MW的太陽能電廠，保留原本的漁業，再加入光電的投產，可藉由光電產生的利益改善養殖環境，達到養殖業者漁業單位收穫不受影響，並可享有更佳租地優惠及更佳的養殖環境。

此案裝置容量為43MW，預計2021年7月開始正式發電，屆時平均年發電量將達5,400萬度，可供應超過1.6 萬戶家庭1年所需用電，累計20年減少碳排放量達1,550座大安森林公園的碳吸附量。

台泥指出，台泥企業團響應政府的能源轉型政策，近年積極發展能源事業，現階段台泥綠能的再生能源建設，已發電裝置量為35MW，建置中裝置為49MW、規劃中裝置量為92MW，年度發電量可達到將近1億3仟萬度電，相當於減碳量約6萬9千公噸。預計2025年，將管理500MW以上的再生能源電廠。

台泥投入能源事業的進程；2019年底在彰濱線西廠區完成12.1MW的光電加上7.2MW的風電，建構出台灣第一座大型「風光共存」的再生能源電廠，今年8月份台泥綠能更獲得台東縣延平鄉紅葉部落的高度支持，將建造台灣首座多功能涵蓋發電與溫泉觀光的地熱發電廠，預計容量2MW，最快將於2023年正式運轉。

除此之外，台泥綠能在彰化芳苑有四部陸域風力發電機，每部裝置容量3.6MW，也在11月12日併入電網，發出第一度電，預計每年提供近3千4百萬度電。

而為了因應再生能源間歇性的特點，台泥指出，台泥企業團也積極投入儲能發展，近期台泥綠能攜手同集團的能元科技，得標台電「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」、共5MW容量，就是運用儲能來調節電力系統頻率，解決電網的不穩定性。

(工商 )