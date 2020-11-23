台中爆發駭人聽聞的男女桶屍命案，警方在苗栗銅鑼鄉、台中山區找到男、女2具桶屍，據了解犯案者為流竄台中的犯罪集團，目前已有6嫌遭到羈押，其中2人身分曝光，傳外號「光哥」的主嫌徐男有軍警背景，徐妻則擔任集團管理工作，據悉該集團紀律嚴明，吸收成員時會威嚇，若洩密將會被「做掉」。

據悉，刑事局中部犯罪打擊中心日前接獲情資，犯罪集團其中一位成員因良心不安，而向警方透露內情，警方隨即在台中山區與苗栗銅鑼山區挖出兩具桶屍。該犯罪集團因金錢糾紛而痛下毒手，詳細犯罪原因仍待警方進一步釐清。

涉案6人遭檢方聲押獲准，其中一位徐姓兇嫌，在地方上有著「光哥」稱號，據傳徐男有軍警身分，為2008年間流竄豐原地區某強盜集團首領，犯案手段凶殘。

據傳，10多年前徐姓主嫌所帶領集團成員是有組織性的犯罪集團、分工細密，不但規定犯案時的裝備，連衣服、車牌統一遮掩，四處打劫民宅，是豐原警方的頭痛人物。

而徐妻也是該犯罪集團成員，據ETtoday報導，徐妻在組織中擔任管理工作，兩人吸收成員時，會沒收身分證，並恐嚇若是不配合，就會被做掉，防止成員洩密。

(中時新聞網)