美國科技大廠蘋果今年已舉行了三場新品發表會，並發表了專為Mac自行研發的ARM架構系統單晶片「M1」，採用台積電5奈米製程，效能表現以及功耗表現上對比先前產品都更為領先，獲得市場普遍好評。最新消息指出，蘋果可能在2021年的A15晶片中採用「增強型」的5奈米製程技術，預期在2022年時，下一代的A16晶片中將採用4奈米製程的晶片。

根據市場研調機構TrendForce最新報告指出，蘋果可能在2021年的A15晶片中採用「增強型」的5奈米製程技術，預期在2022年時，將採用4奈米製程的晶片。

TrendForce表示，到目前為止，蘋果的iPhone 12機型是唯一使用台積電先進的5奈米製程功能的智慧型手機。5奈米製程在2020年投入量產，由於之前美國祭出制裁，禁止華為取得含有美國技術的晶片，因此iPhone 12成為唯一採用此項技術的機種。

TrendForce分析，2021年蘋果A15晶片應該會採用增強版的5奈米製程技術，而根據當前數據，蘋果將可能在下一代的A16晶片中採用4奈米的製程技術。

然而，A16晶片所採用的技術並不是一種全新晶片技術，而是一種在不對設計進行任何重大改變的情況下，縮小現有晶片尺寸的方式，每單位可以增加更多的晶片數量，從而降低了製造成本，縮小尺寸的晶片可以提高電源效率。

至於增強版的5奈米製程，台積電稱為N5P，是一種「性能增強」的版本，它將更大的功率及更高的能效相結合，從而延長電池的壽命，一旦採用此項技術，蘋果就可以採用容量較小的電池。

此外，從台積電官網之前所披露的的消息來看，魏哲家曾透露，4奈米製程將兼容5奈米製程的設計規則，較5奈米製程更有性價比優勢。4奈米製程製程計劃大規模量產的2022年，3奈米製程也將大規模量產，後者計劃量產的時間是2022年下半年。

4奈米製程是4奈米製程的延伸，3奈米製程則是5奈米之後，台積電全新一代的晶片製程節點，電晶體密度較5奈米將提升70%，運行速度提升10%到15%，能效提升25%到30%。

(中時新聞網)