近年來受新冠疫情大流行的影響，凸顯西方民主體制在應對上的左支右絀與荒亂無序，相對地讓中國大陸專制體制的效能與優越性。知名的德媒對此發表社評指出，西方民主國家必須停止自我毀滅，攜手共同應對疫情，認真面對中國體制的挑戰，以免在體制的競賽中落敗。

德《商報》刊發社評《新冠疫情加速中國崛起，歐美必須共同抵禦》指出，最近美國大選的鬧劇以及歐盟內部圍繞預算案的混亂場面令人擔憂，已經越來越少的人相信民主國家有能力解決當今時代的緊迫問題。

評論說，長期以來，歐美人都有一種優越感，這種優越感來自於市場經濟民主體制在冷戰中的勝利。可是如今，歐美國家正面臨治理不良、爭吵不休、民主凋敝等問題。在抗擊新冠疫情上，西方國家也失敗了。這些狀況與少數貪婪精英造成的金融危機不同，防疫工作的失敗是大家共同造成的，減少人際接觸、佩戴口罩、取消派對慶典等暫時性的限制措施，對於很多人來說顯然很難接受，其結果是防疫措施不得不變得更加強硬、時間長久、代價更高。

評論尖銳地指出，鑒於歐美國家的防疫成績，西方民主優於其他任何政治體制的信仰顯得極為可笑。人類的前景正在其他地方成形，具體而言就是「亞洲」，這場危機加速推動了本世紀的重要地緣政治趨勢：「中國崛起」。

評論指出，儘管越發咄咄逼人的專制中國被不少鄰國視作威脅，北京依然成功地和亞太周邊眾多國家達成大型自由貿易協定。目前暫時無人可以預測RCEP是否能夠實現其許諾的目標，但是對於中國當權者而言，簽署協定這件事情本身，就已經釋放出了一個很有價值的訊號：「原先主導國際秩序的大國已經癱瘓，現在輪到我們了。」

評論最後說，雖然民主國家社交網路上遍佈假新聞、陰謀論，歐美之間也相互攻擊，但是，對抗新型專制的鬥爭還遠未失敗。美國新總統拜登計畫上任第一年就召集民主國家峰會，制訂共同綱領來抵禦內部腐蝕和外部威脅。民主國家必須抓住這次機遇，在綠色經濟轉型、高科技研發與監管領域有所作為，其中當務之急則是在全球範圍內的新冠疫苗分配問題。

立場左傾的《青年世界報》則感歎，西方藥企不願放棄新冠疫苗專利權，拱手將主導權讓給中國人。在此消彼長之下，新冠疫情儼然成為了中國崛起的推手。

文章說，以前疫苗研發都是歐美藥企做的，在富裕的西方國家出售並賺取利潤，最後如果國際組織能拿出足夠的援助資金，藥企再把疫苗廉價賣給窮國。但這個時代已經過去。中國已公開承諾提供給貧窮的第三世界國家廉價疫苗，並授權他們生產，中國將因此取得重要的突破，國際政治影響力的天平也在向北京傾斜。

(中時新聞網)