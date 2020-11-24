歐美傳統重要節慶耶誕節將屆，歐洲各國政府紛紛有意在12月放寬防疫封鎖限制，英法已表明在下周解除封城，但民眾須做好今年耶誕不同以往的心理準備。

解封與否讓歐洲政壇陷入兩難，如果封鎖太嚴，零售餐飲業可能在他們一年中最重要的月份受創，也恐逼得許多家庭為了假日團聚不惜違規。但在疫苗普及化前防疫太鬆散，就有引爆第三波疫情的危險。

英國首相強生23日表示，全國封城措施如期在12月2日解封，然後重新恢復三級防疫限制措施，會讓全英民眾在耶誕假期有幾天團聚時光。 因接觸過染疫者目前進行自主隔離的強生，在唐寧街官邸透過視訊向國會議員報告，新的三級防疫系統會比今秋實施的類似系統更嚴格，他呼籲大眾應保持警戒，以防耶誕假期疫情再起。

法國總統馬克宏24日晚間向全國宣布，將採三階段逐步放寬封鎖限制。首先玩具店、花店、書店等非必要商店，獲准於12月1日重新開張；下個月法國人不再被禁足可自由行動；到明年1月，酒吧餐廳便能開門營業。

德國總理梅克爾預定25日與全德16邦首長會面，商討決定是否延長防疫限制措施至耶誕節前，德國目前實施「輕度封鎖」（lockdown-light），餐廳、酒吧、健身房、娛樂文化場所一律關閉。

數位政府官員透露，封鎖措施料會延長至12月20日。被視為梅克爾熱門接班人選的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）總理拉謝特（Armin Laschet）表示，這將是戰後世代所經歷最艱苦的耶誕節。

義大利政府內部就鬆綁現行封鎖限制進行辯論，看如何讓民眾做耶誕採購的同時，避免因社交群聚在明年1月引發另一波疫情。

義國目前的封鎖限制施行到12月初，屆時政府將頒布防疫新令，包含耶誕假期須遵守的規定。

(工商 )