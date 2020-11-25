枕頭發黃! 高嘉瑜"亂"嚇人 居家清潔業績增加2成│中視新聞 20201124

民進黨立委高嘉瑜近日因為公開租屋處衣服山的照片，其中還驚見泛黃枕頭，意外成為熱門討論話題。但高嘉瑜閨房宛如回收場般凌亂的景象，也讓不少人產生自覺，致電清潔公司預約打掃，並意外帶起商機，讓清潔業者的業績也成長了2成。

《中視新聞》報導，高嘉瑜日前在臉書曝光臥房照片 滿坑滿谷的衣服引發熱烈討論，也讓很多房間凌亂的人產生自覺，還讓這2天預約打掃的人成長了2成左右。

清潔公司表示，以一間6坪的房間來計算，整理內務擺設，加上窗戶清洗，再加上廁所清潔，大約需要3個小時，每個小時收費500元，總共要1500元。

清潔公司也指出，原本他們一天會接到150到200通電話，但這兩天增加到250通左右，詢問度大約成長了2成，委託的案件也成長了2成，而委託人主要以租屋學生、小資族和親子家庭等族群為主。

不過，高嘉瑜閨房照引來清潔商機，卻也招致身心科醫師批評，一名醫師受訪時表示，「這張照片只能用亂來形容，要跟個案談過他整個的狀況過程，這樣嚇診斷才會比較完整」。

(中時新聞網)