亞洲日韓港主要股市周二的收漲，以及美股道瓊周二早盤的強勁揚升，美國政治穩定，以及歐洲疫情趨緩跡象，讓投資人迎接全球經濟展望的改善。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.55點或+0.91%，為392.39點，收在二月底近九個月的高點。石油和天然氣股再領漲，已預定其最佳的月線表現；原油價格也來到三月下旬的高價。

驅動上漲主因為人們開始相信新冠疫苗很快會準備好，法國和西班牙等歐州疫情已見控制趨向；另外美國總統當選人拜登已經開始正式的白宮交接程序，為大選後的政治不確定性畫下句點。

展望2021年，分析師下注於經濟復甦將獲得動力，接下來的疫苗將緩解社交限制，受疫情重創的餐廳、酒吧、機場、體育館等將再一次充滿人群。

川普有意願遵守權力的正式交接，推進投資人信心，另美國總務署已告知拜登，可以正式展開交接的程序。拜登計畫提名葉倫(Janet Yellen)為聯準會主席。道瓊工業早盤上揚，在歐股收盤後突破3萬點。

比特幣漲逾5%，已可預見2萬美元新高，投資人預期由於面臨感恩節假期前夕，價格將再波動。黃金連續五個交易日下跌。

德國DAX指數上漲1.3%。德意志交易所宣布成分股擴張到40檔，另對成分股將有更嚴格審查標準。新數據亦顯示德國第三季GDP成長8.5%。

法國CAC指數漲1.2%。法國周一單日確診數來到9月28日二次封鎖前的低水準。

義大利FTSE MIB指數漲2.0%。根據歐盟層級的一供應協定，義大利將在明年前幾個月獲得阿斯利康(AstraZeneca)1600萬劑疫苗。

英國FTSE指數上漲1.6%。英國宣布引入一新系統，讓檢測的使用可以縮短入境旅客隔離時間。該新聞提振了旅遊休閒股，讓該疫情受創股上漲2.7%。

(時報資訊)