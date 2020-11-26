韓國最大航空公司大韓航空，日前才宣布將與韓亞航合併，又傳出拿到美國F-16戰機2900億韓元，約2.6億美元維修訂單好消息。

據悉，大韓航空與美國國防部共同簽署這份長達10年維修合同，內容為部署在韓日兩國F-16戰隼戰鬥機的整備，維修與翻修(MRO)項目。

大韓航空在美國軍機的整備，維修與翻修方面，已有40餘年經驗早就不是生手。服務對象包括F-15，F-16戰機，還有被美軍暱稱為疣豬的A-10攻擊機，以及美國空戰中佔有核心地位，由美國洛馬(Lockheed Martin)公司所研發生產的C-130中型運輸機。

除了承接美國軍機上述業務外，大韓航空也有從空中巴士與波音航空，這兩家全球最大飛機製造商手中，接下零件製造訂單。美國波音航空於1986年，先成為大韓航空下游客戶後，大韓航空隨即一年，也就是1987年又成為歐洲空中巴士飛機零件供應商。

(時報資訊)