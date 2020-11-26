日治時期的井手薰建築師設計、原址為祭祀關公的武廟，在1934年完工的司法院大樓，平常門禁森嚴，但28日將開放民眾自由入場，並邀請3位藝術家進駐，藉由不同類型之藝術創作展出，象徵國民法官制容納多元視角的意涵，帶民眾看見不同的司法樣貌。

司法院大樓是日治時期的司法大廈，台灣總督府高等法院、檢察局及台北地方法院等機關所在地，司法院以「開放」作為意向，邀請民眾走進司法、認識司法，也透過民眾的參與，賦予司法新的面貌、意義，為未來人民（國民法官）將進入法院之意涵作暖身。

28日許宗力院長將於當天上午10時親自主持記者會，與受邀本次活動「打開司法院」的建築師與藝術家們，一同分享活動宗旨與創作理念，司法院也將委託建築師專門開箱導覽。活動當天也將於傍晚5點點亮司法院建築的燈，邀請大家欣賞於夜色之下燈火通明的古典建築之美。

當天邀請民眾走進司法大廈，欣賞建築空間之美，探訪司法史上重要時刻發生的歷史空間，一同參與及見證臺灣司法的演進。預約導覽3場次（由吳嘉真建築師親自導覽解說）：第1場：14：00~15：10第2場：15：30~16：30第3場：17：00~18：00採自由參觀。

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