（金融業者把數位服務透過實體呈現。圖／業者提供）

2020年的新冠疫情，讓國人大大體會數位金融服務，26日公布的《2020數位金融服務最佳銀行大賞》，獲獎的金融機構必須面面俱到，如今年蟬連首獎的台新銀行，在八項評比中拿下五個分項冠軍，同時連任最佳推薦獎，並擠下玉山，獲得消費者最佳人氣獎。而再度榮獲楷模獎的中信、國泰世華都各有優勢，如深耕LINE社群、智能客服，可以從銀行、人壽端，推展到產險、證券與投信通路。

檢視數位金融服務有很多面向，此次主辦單位從八項評比加以分析，包括：1、數位銀行介面優化，2、數位（存款）帳戶，3、智能客服，4、智能理財，5、線上轉帳／行動繳費稅，6、線上借貸，7、社群媒體平台導流服務，以及8、整體形象等，雖然複雜，卻也顯示服務完善的不容易。

台新銀行將在27日的2020台北金融博覽會中，以「數位台新 智慧生活Digital Taishin」為主題，以科技營造生活金融生態圈，讓民眾能夠在現場直接體驗便捷的消費、理財、保險、貸款等12項創新服務，讓生活跟金融無縫接軌，也是把數位金融服務在實體中呈現出來。

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