受惠台南科學園區發展，台南市新市區是台南少數幾個人口正成長的行政區，市區交通變大，而市中心有鐵道貫穿，短短1公里就有4個平交道，上下班時間形成交通瓶頸，車禍頻傳，地方鄉親強烈要求政府盡速將鐵路高架化，解決當地居民的交通夢魘，市府交通局也回應，正積極找尋經費以重提可行性評估。

2018年市府提出台南鐵路立體化延伸至善化地區計畫案，經政府核定只通過至永康段，新市至善化段改善案被駁回；台南市議員陳碧玉表示，隨著時空背景地改變，新市段鐵路高架化有其需求，市府應盡速規畫。

南科發展為新市區帶來大量入住與消費人口，2018年10月新市區人口為3萬6824人，2020年10時人口已增至3萬7639人，更遑論未登記的租屋人口，龐大的進出人口為無都市計畫的市區狹小道路帶來龐大負荷，尤其市中心的4個平交道更是上下班時交通瓶頸。

有新市區居民打趣說，市府大手筆興建台南市北外環道路，完工後新市民眾到安平觀海大橋只要15分鐘，但從新市家裡接北外環就要20分鐘，目前上下班尖峰時間已經夠塞了，台積電3奈米廠正加緊趕工、南科三期也正在規畫，屆時再規畫緩不濟急。

台南市政府交通局表示，永康、新市及善化地區人口稠密，鐵路造成都市空間分割，嚴重影響兩側區域均衡發展，平交道也造成交通衝擊，然2018年提出的規畫，只通過至永康段，如需重提可行性評估，市府須自籌經費；台南市長黃偉哲也同意，如果找不到合適經費，將「動用二備金」處理。

(中時 )