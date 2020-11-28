曾經在2019年因發表武統言論而在訪台時遭陸委會驅逐的大陸學者李毅，最近因發表一段自認受北京當局支持的言論稱「疫情死了4千人等於一個沒死」，遭到媒體與網路的圍剿，在當下疫情未消的氣氛下，引爆了網民的集體氣憤，紛紛起底他過去的斑斑劣跡，包括自命台灣問題研究學者並在台灣發表武統言論而遭驅逐的事例。

李毅有關新冠疫情的相關言論是在深圳灣論壇的演講中發表，該場演講部份內容被人錄下視頻後上網。他在談到中美兩國對新冠肺炎疫情的應對時，以兩國人口總數與染疫人數作對比，聲稱「你死4千人和美國死22萬人相比，你等於一個人都沒死嘛！哈哈哈！」他接著談笑風生地對這場國家與全球災難表示，「全球經濟現在中國一枝獨秀，中國超過美國的時間提前了。這不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了」。

最早對李毅言論發動批評的陸媒《新京報》，指責「在他自以為的幽默和自信的映襯下，完全看不到任何對生命的尊重。」隨後引發了網民的圍剿，抨擊李毅以「體制內人士」身份自居、自稱「著名愛國人士與學者」，網民還痛批「人渣」、「冷血」、「毫無人性」。

李毅為此對《新京報》與該批評文章的作者展開反擊，他在著名網站《烏有之鄉》發文回應指《新京報》所述不實，指稱網上有關他演講所涉其視頻是「國內外敵對勢力」對他的惡意攻擊。但李毅的反擊招致更多媒體、學術單位與學者的嚴厲批評，大多因為他多年來到處散發放肆的鷹派言論，且專挑知名人士叫陣為自已打知名度。一些單位與個人原不願理會這種無賴型的假學者，此時則指責其言論根本是思維上的病態，是披著「愛國」外衣的投機者，還為此沾沾自喜。

李毅平時打著多項學者名號，包括「著名旅美學者、中國人民大學重陽金融研究院原研究員及教授、福州大學台灣研究所（民建經濟研究院）原所長」這一長串的頭銜，經常參加各種論壇。其自曝的學歷也相當有來頭，包括「北京大學社會學研究生、美國蘇里大學社會學碩士、伊利諾大學社會學博士」等等，有些被他提及的單位已公開否認，有些學術單位則未予理會。此外，李毅還發表過幾本著作，網路文章更是不勝枚舉。

圖為李毅2017年訪台時參訪民進黨中央黨部，成為座上嘉賓，2019年來台時則因其武統言論遭驅逐出境。（圖／微信）

去年李毅曾在大陸網上受到關注，主要是4月份他抵台訪問時遭檢舉曾多次發表過「主張武力統一台灣」的言論，因而被陸委會以違反入境規定驅逐出境。不過，在當前兩岸關係氣氛下，陸委會的驅逐出境反而使其名氣大漲，台灣不論藍綠媒體學界政界很多人都沒聽過李毅，認為陸委會的動作「反而是抬舉了他」。自此他一躍成為台海專家，今年兩岸關係更趨緊張，這位台海專家更是在各種活動中販賣他的極端觀點。

來過幾次台灣之後，李毅開始以台海專家到處發表言論，他曾批評國台辦與一些涉台學者的言論，但幾乎沒什麼人理他。今年武統的言論在大陸網上特別盛行，李毅迎合風向也發表了數篇武統台灣的文章。他甚至以激烈言辭批評資深的對台研究學者章念馳所提「創造一個兩岸都可以接受的一個中國新概念」，李毅還挑釁式地放話：「章念馳想幹什麼？誰給了章念馳這麼大膽子？」甚至揚言應該清理一下大陸的台海研究隊伍。一向溫文儒雅的知名台灣研究學者、前廈大台研所所長陳孔立終於看不下去，親自撰文回應李毅稱，「我要告訴李毅，是共產黨給章念馳的膽子！你懂得嗎？」

因那一小段演講視頻讓李毅遭到圍剿，在許多大陸知識份子看來至少順了些氣，現在網上各種口無遮攔、滿嘴痞子氣息和野獸味兒的學者所在多有，而且還不少是網路紅人，這確實很令人費解。真要找原因，只能說這個社會應該是病了，李毅遭到圍剿，至少證明網路上很多平時沉默的人還是明白事理的。

(中時新聞網)