今年受疫情影響，熱錢湧入股市、房市，房價也在低利率催化下衝高， 不過最新房價10大強漲區出爐，結果蛋白區漲勢竟然比菁華區更猛，讓眾人意外。

新冠疫情衝擊觀光業，房市卻越挫越勇，在資金行情推升下，房價驚驚漲。《住展房屋網》統計今年一到八月北台灣新成屋、預售屋房價漲幅最高的前十個行政區，結果讓人意外，由於蛋白區房價基期低，比精華區搶手，在前十大排名中佔了大部份。

第十名：頭城

頭城鎮是宜蘭距離台北市最近的行政區，國內疫情趨緩後，出現一波「報復性旅遊」，靠海的頭城吸引大量遊客湧入，不僅挹注當地旅宿業，也帶動房市買氣回升。頭城房價由去年的每坪21.1萬漲至每坪22萬，漲幅約4.3％。

第九名：新店

相對於新店市中心，新興的央北重劃區因有一線建商搶進，土地成交價頻創天價，房價也持續衝高。目前央北一線建商所推的建案，成交均價漲至每坪60至65萬，已經跟市中心房價相去不遠。

第八名：泰山

塭仔圳重劃區進入第一波推案高峰，成交價量齊揚，成交均價落在每坪35至39萬之間，漲幅約5.4％。

第七名：南港

「台北音樂流行中心」開幕，加上北市府多項重大建設資源、富邦人壽斥鉅資獵地的激勵下，南港房價每坪來到70.8萬元，漲幅約5.5％。

第六名：竹北

中美貿易戰衍生轉單效應，今年新竹科學園區整體營收創下歷史新高，竹北房市受惠最大，竹北四大重劃區新建案成交價已見三字頭，都市計畫外的自辦重劃區，房價也從一字頭漲到二字頭，還有不少從大台北聞而來的投資客，竹北房價今年來已上漲近6％。

第五名：大溪

新開出的建案售價高，大溪房價由每坪20.1萬，漲到每坪21.5萬，漲幅近7％；但因透天產品總價衝到一千五百萬以上，因此成交低迷。

第四名：新埔

新埔鎮由於與竹北市相鄰，房價也跟著竹北一起漲，而且相對於竹北，新埔的二字頭房價，吸引不少買不起竹北的購屋族，今年以來，新埔房價已上漲了7.8％，來到每坪22.1萬元。

第三名：中壢

投資人看好青埔發展遠景、台北投資客回籠，青埔特區近期開賣的建案，上看每坪賣30萬以上，有了堅強的買氣支撐，今年來房價上漲約8.4％。

第二名：平鎮

今年平鎮新開的建案都走低總價、高單價路線，鬧區多規劃小宅或投資套房，將平鎮全區房價快速拉高，每坪房價突破20萬元大關，房價大漲約9.7％。

第一名：八德

建設題材接連不斷，包括國道三號增設大鶯豐德交流道、捷運綠線動工等重大建設，投資人與自住客都看好未來性，買房意願轉趨積極，八德房價從去年第4季的每坪20.9萬元，漲到今年八月的每坪23.9萬元，漲幅高達14％，居今年房價漲幅之冠。

中天新聞 宜蘭房市逆勢漲！千萬能買獨棟 成退休族首選

(中時新聞網)