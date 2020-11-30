開發金(2883)上周五宣布將以公開收購的方式，再度收購中壽(2823)已發行股數的21.13%，完成收購後，開發金對中壽的持股已過半、達55.95%，收購價格為23.6元，溢價率為17.2%。今早中壽股價跳空放量漲停至22.7元。

外資出具最新報告，給予中壽目標價25.47元，「表現優於大盤」評等。

開發金控發言人張立荃指出，此次董事會通過的收購目標就是將持股中壽的比率超過51%、達55.95%，至於資金來源，則以自有資金加上舉債來因應，其中開發資本、凱基證券已分別減資15億元，開發金也已發行100億元普通無擔保公司債。100%收購中壽仍為最後的終極目標。

開發金控在2017年完成中壽35%股權收購，將中壽納入成為持股35%的子公司，當時承諾金管會將在3年內，將中壽納入金控，成為持股100%的子公司。不過，因為二公司股價的落差，基於「平衡股東權益」的考量，向金管會申請合併時程延後，最後，金管會同意再給2年、最遲至2022年6月底之前完成合併。

(時報資訊)