摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據大摩最新AlphaWise調查顯示，有更多美國與大陸消費者對換購5G智慧機抱持濃厚興趣，加上台積電（2330）美國新廠毛利率可望比預期更佳，將權王台積電推測合理股價升至558元。

大摩調查顯示，美國與大陸分別有54、78％消費者有極高意願在未來12個月內購買新機，蘋果iPhone與大陸品牌智慧機出貨量有潛在上升空間，據此估計，大摩看好5G智慧機系統級晶片（SoC）2021年總出貨量上看6億套，比市場預期的5億套還多。

台積電先前曾提及，在晶圓代工領域，5G半導體的內含價值比起4G高出三至四成，台積電5G關鍵客戶有蘋果、高通與聯發科，其中，台積電身為蘋果應用處理器的獨家供應商，有約20％營收來自iPhone，詹家鴻估算，iPhone銷售每增加一成，便可對台積電每股純益帶來3～4％上檔空間。

大摩認為，受惠消費者升級5G智慧機的上升循環，台積電營收將被進一步獲得推升，以美元計價，台積電2021年營收有機會成長10～15％，優於市場共識的成長一成。

(工商 )