中捷公司董事長林志盈說，有6支因拆解困難未能檢測，北捷局將直接以檢測合格的新品替換。（陳世宗攝）

交通局長葉昭甫強調，安全是最高原則，市府只有在安全無虞的情況下，才會討論後續時程。（陳世宗攝）

台中捷運綠線一輛列車連結器軸心斷裂，市府自11月22日起暫停試營運全面檢測。施工單位台北市政府捷運工程局29日報告檢測結果及改善方案，但仍不夠周全完善，市府為求安全已予退回。市長盧秀燕今日表示，安全第一，市府已要求北捷局再提全面性檢驗報告及解決方案，「不會為了通車而通車，安全是唯一最高原則」。

盧秀燕今日在議會備詢前接受媒體訪問時說明，市府不只針對故障列車暫時停駛，而是將所有列車一併停駛，就是希望全面檢測，不能只是針對個案檢視，然而昨日會議上，北捷局未針對系統性問題提出解答，尤其目前發生問題的兩列車均為日本原裝進口，北捷局說法未能讓中市府接受，希望北捷局要真正提出全面性的檢測報告及解決方案。

媒體詢問試營運及通車時程。盧秀燕強調，必須視北捷局的報告及方案是否能讓人安心滿意，在找出問題、查明原因之前，市府不會為了通車而通車，安全是唯一最高原則。

中捷公司董事長林志盈說，台中捷運綠線共有18列車、36支電聯車連結器軸心，北捷局及川崎重工自11月23日開始檢測，截至昨日共30支檢測正常，其餘6支因拆解困難未能檢測，北捷局將直接以檢測合格的新品替換。

林志盈指出，因拆解困難未能檢測的6支連結器中，其中1支軸心11月27日廠內調度竟出現與首起斷裂相似的狀況，兩列車均由日本原裝進口。市府擔心此為「系統性」問題，不能排除任何可能，因此要求北捷局針對設計、材料、製造、安裝四大面向系統性檢查，甚至與日本、美國原廠直接視訊進行操作過程說明，確保市民安全，不是換成新品就能解決。

交通局長葉昭甫說，北捷局原訂12月7日提初步調查報告，因中市府要求擴大檢測，報告日程將往後延。他強調，安全是最高原則，市府只有在安全無虞的情況下，才會討論後續時程。

(中時 )