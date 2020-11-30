富邦金(2881)今天舉行2021年趨勢論壇，展望2021年的陸股，富邦投顧預估中國明年的GDP落在5.5~8%之間。預估2021年上證指數P/B評價區間將處於1.3~2倍水準，對應指數高低點介於2,900~3,800點區間。

至於2021年陸股投資佈局，富邦投顧董事長蕭乾祥建議，聚焦新能源、新基建、科技自主供應鏈及內需消費板塊，並以產業龍頭指標股為首選。

蕭乾祥指出，中國大陸官方在十月底推出了十四五規劃，作為未來五年的經濟發展綱領。十四五可概分為三大面向，擴大內需消費的「雙循環」、加速產業競爭力的「科技自主」及搶攻新能源商機的「綠色發展」。這三大面向與2020年推出的「新基建」政策擘劃的5G、大數據中心、工業物聯網等七大項目相輔相成。

自2019年上交所推出科創版後，科技股占陸股市值比重不斷提升，可以看出中國大陸政府透過資本市場扶持科技產業發展的政策導向。另一方面，近年來在香港新掛牌的大陸科技股及獨角獸越來越多，目前港股前十大權值股中，大陸網路科技股佔有五席，而這五家網路科技公司市值更占整體港股市值逾1/3，已經取代傳統的地產、金融及電信公用事業股票，成為港股市值最重要的族群，港股與大陸科技股的連結日益加深，已出現明顯的結構轉變。從陸港股的科技股市值比重不斷提升，加上中國大陸推動的十四五規劃，可預見科技股未來幾年仍將是陸港股的市場主流。

(時報資訊)