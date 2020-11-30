中國銀行研究院今天(30)日發布2021年經濟金融展望報告，預估明年GDP(國內生產總值)成長4.5%，最樂觀可到7.5%，但疫苗、經濟復甦狀況、現在新一波疫情3大不確定性，都可能影響明年經濟增長。

報告指出，若新冠疫苗在明年第2、3季能夠推廣到足以阻斷疫情，明年全年大陸GDP成長幅度預期是4.5%。但中銀研究院院長陳衛東表示，也有很大可能性增速超過預估，達7.5%。之前許多機構預估大陸明年度GDP增速在8%到10%間。

大陸經濟是全球唯一已經實現V型復甦主要經濟體，第1季換算年增率萎縮6.8%後，第2、3季分別增長3.2%、4.9%，預估全年成長2.1%。

中銀也預估「十四五」結束(2025年)後，最樂觀經濟成長6.1%、一般基準情況5.2%、最悲觀4.9%，整體而言大陸會達到相當於已開發國家中等偏下水準。

報告對債市、股市、人民幣也提出看法，認為應該要高度重視今年屢傳如華晨汽車、紫光集團、永城媒電等重大債務違約潮，必須防止風險擴大和債市融資規模收縮。對股市預期則是在經濟基本面改善中震盪走強，人民幣對美元保持在高位波動。

(中時新聞網)