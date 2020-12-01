國民黨團總召林為洲今天說，黨團已向立法院長游錫堃提出朝野協商要求，盼處理進口萊劑美豬美牛等9項行政命令，以及學校衛生法、食品安全法等，他強調，在野黨表決一定輸，「若連程序正義都不給在野黨，我們只能用更激烈的手段抗爭」。

立法院會於9月25日同意把進口萊劑美豬美牛等9項行政命令，交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查，衛環委員會已於11月12日完成其中8項行政命令的初審，全案均保留送協商，11月24日委員會協商未果，最終朝野同意待立法院長游錫堃主持協商再議。另1項攸關農委會的萊豬行政命令，仍在經濟委員會審查中。

國民黨團總召林為洲今天表示，民進黨總召柯建銘多次和黨團溝通，「但我覺得他們沒有什麼誠意」，黨團已提出由院長召集朝野協商，處理9項行政命令、學校衛生法、食品安全法等，「最少程序正義要走，作為在野黨，表決一定輸，但若連程序正義都不給在野黨，我們只能用更激烈的手段抗爭」。

對於民進黨立委何志偉昨指在野黨可能丟豬的排泄物，林為洲直言，排泄物以前民進黨就用過了，「他們會用，別人就不能用嗎？」並語帶保留地說「我們再看看有沒有必要」。

林為洲說，至於要文攻還是武鬥，黨團會討論用哪種方式最有效，讓他們成為驚弓之鳥也不錯，「我們就是要用盡各種方法擋萊豬，不要忽視我們的決心。」

行政院長蘇貞昌上周五在綠委護衛下完成施政報告，國民黨抗議，國是論壇被沒收、議事不中立，立法院長游錫堃昨反問，「國是論壇為何超過40天無法舉辦，到底是誰沒收？」強調此事自有公評。

對此，林為洲指出，國是論壇是委員的權利，若有人登記，就要給他們實踐這項權利，之前國民黨幾度擋施政報告，「就我所知都沒有人登記」，因此，游錫堃沒有資格說國民黨立委擋國是論壇。

林為洲表示，如果國是論壇沒有委員登記發言，那就沒有國是論壇，前幾次都沒有人登記，「如果民進黨的人登記，我想我們也會讓國是論壇先進行，因為這不影響我們阻擋的施政報告」，他強調，國民黨所有的抗爭都是為了擋萊豬，將不惜一切代價。

(中時 )