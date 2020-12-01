由鴻海研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」，將於12月12日在台北三創生活園區登場。鴻海研究院期能藉此活動，整合各界資源以及產官學界專業知識，建構聚集人才的基地，進而讓台灣成為國際學術與業界交流中樞。

首屆的量子科技共識論壇，將以「量子共識，凝聚台灣」為主軸，共規畫六大子題場次，包括「通用量子電腦及硬體」、「量子啟發式機器及計算」、「量子電腦產業發展策略」、「量子教育」、「量子演算法與應用」及「與科學家對話」，屆時預計將有超過300位海內外學者專家共襄盛舉。

鴻海研究院為鴻海集團未來3～7年前瞻核心技術研發單位，先前於鴻海科技日（HHTD20）揭櫫10大專案計畫時，鴻海董事長暨研究院院長劉揚偉即預告，將於12月舉辦首屆量子科技共識論壇。

過去台灣抓住了半導體興起的先機，而讓台灣在全球半導體產業占有一席之地，鴻海指出，現在台灣也應要緊緊掌握量子科技起飛的契機，讓台灣量子科技蓬勃發展、並為台灣經濟做出貢獻。鴻海亦希望透過資源持續的投入，加速技術發展與聚焦，紮下鴻海未來發展三大關鍵技術的根、結出產業三大未來的果。

鴻海研究院也宣布，旗下量子運算研究所所長將邀請澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney）教授謝明修出任。

鴻海量子計算研究所現已啟動與台灣大學物理系Q-Hub實驗室合作計畫，同時與中原大學合作成立專門學程，相關領域工程師已陸續加入，未來透過產學合作，將集結全台灣60位程式高手腦力激盪，挑戰對量子計算的想像。

謝明修表示，相對於過去仰賴電晶體的傳統電腦，在面對大數據、高複雜性問題時的左支右絀，量子的計算潛力在超過半世紀的研究發展後，已逐漸嶄露頭角。他也進一步指出，期待透過本次論壇的舉辦，讓鴻海以拋磚引玉的方式，串起產官學界三角關係，為台灣在傳統半導體取得世界級領先地位的同時，成功轉型升級對未來科技做出更多貢獻。

(工商 )