立委費鴻泰(左3)與團隊發表「信義30 GO GO GO! - 101點亮快閃」影片,信義區長游竹萍也頒發感謝狀給參與單位及9所小學。(立委費鴻泰提供)

立委費鴻泰夫人、台北大學教授王怡心(右)也參加「創意聖誕花環」DIY製作。(立委費鴻泰提供)

聖誕節將屆,立法委員費鴻泰昨天上午在黎忠區民活動中心邀請信義區內的社區小學生及家長、社區志工媽媽,共同DIY製作「創意聖誕花環」來慶祝即將到來的聖誕佳節。

費鴻泰團隊也發表「信義30 GO GO GO! - 101點亮快閃」影片,費鴻泰表示,信義區30歲了,信義區是台北市各區最年輕的一區,我們有四四南村、有101大樓、有商圈、有象山、還有滿滿的人情味。

費鴻泰指出,這次影片由伍號影音公司和費鴻泰影音團隊製作,其他還包括財團法人台北市趨勢研究文教基金會、財團法人中華民國會計研究發展基金會、台北金融大樓股份有限公司和財團法人中華民國會計研究發展基金會協助。

費鴻泰說,影片發想在信義區各里、學校、社團拍攝一支可以讓大家屢屢回味都會露出滿滿的笑容的紀念影片。影片製作團隊,這三個月來跑遍信義區41個里,鼓勵各里鄰長及志工或是班隊,來配合我們拍攝影片。

另外,費鴻泰團隊在課餘及社團活動時間,申請進到學校裡面,拍攝同學在體育及社團方面的練習影片,看到同學在社團及各項運動練習的堅持及專業領域上面努力讓學校跟自己得到榮譽,信義區眾多人的心血將展現在大家面前。

為感謝參加「信義30Go!Go!Go!」影片的單位,信義區長游竹萍也頒發感謝狀給參與單位及9所小學。信義區眾多人的心血將展現在大家面前,讓我們拭目以待這支讓我們驕傲的影片。

(中時 )