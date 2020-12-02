台北市立聯合醫院與胥宏公司攜手合作，在總院長黃勝堅率領團隊，以「COVID19-AI360智能決策儀表板」，參加由財團法人生技醫療政策研究中心主辦的第17屆國家新創獎，榮獲學研新創獎。今年雖有新冠肺炎疫情衝擊，但仍有268項產品參賽，相較於去年成長1.5倍，北市聯醫在眾多新創團隊及生技產業競賽中脫穎而出。
為因應疫情迅速蔓延，為讓第一線醫療人員整合相關醫療資訊，以聯合醫院松德院區護理之家「個人化慢性精神病患照護中控台儀表板」實驗場域成果，導入防疫場域，並於72小時內轉化應用，且於24小時內布建在聯合醫院主責院區及3間北市成立的檢疫所。
聯醫表示，待疫情結束，該研發成果除可應用於醫療機構即時數據監控及分析，也可推廣至社區進行民眾居家照護時的健康狀況通報與觀測。未來更能提供一條龍式服務，完整串接後端聯醫與政府防疫及健康促進資源，開展民眾自主健康機制，打造「以人為中心」的智慧健康與醫療整合服務。
(中時 )
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