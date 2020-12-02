邦特(4107)創造未來營運持續成長動能、並追求永續經營發展，宜蘭科學園區旗艦廠今早舉行動土典禮。邦特生技指出，因應業務規模持續擴大，原有產能已趨飽和，同時推動工業4.0及AI人工智慧生產，實施製造執行系統(MES)，生產效率、提升良率及快速交貨，以滿足客戶需求，特別打造宜科新廠。

配合政府發展生技醫療新興戰略產業，並建立東部生技醫療走廊、鏈結完整產業供應鏈。邦特宜科新廠規劃5.68公頃，廠區位居宜蘭市中心，周圍有宜蘭大學、佛光大學、陽明大學附設醫院、宜蘭縣政府、宜蘭運動公園，具有東台灣秀麗風光、市中心完善便捷的生活機制、及周邊豐富的發展資源。

邦特生技擘劃五年發展策略地圖；在產能持續擴增、業績不斷成長中，持續加強研發能量，每年推出多樣新產品，滿足客戶一次性購足(One-Stop-Shopping)需求，並提供客戶完整解決方案(Total Solution)。同時在後全球化時代、區域經濟崛起，邦特生技布局全球，在重點地區設有合作銷售聯盟，建立在地服務、就近供貨的競爭優勢。

(時報資訊)