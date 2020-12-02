中華電信2日宣布，與日系綠能大企業維特克能源公司合作，11月於宜蘭縣完成新寶元鋼鐵與宜聯鋼鐵二座太陽能電廠，發電設備容量共計近3,000KW，預計年發電量可達3百萬度，每年減碳量近1,600公噸，約等同4座大安森林公園吸碳量，2日並於新寶元廠區舉辦二電廠啟用儀式。

中華電信表示，在地企業新寶元鋼鐵及宜聯鋼鐵展現肩負社會責任的企業風度，積極響應國家新能源政策，出租合計超過5,000坪廠房屋頂作為太陽光電發電系統建置場所。其中，新寶元電廠1,984KW設備容量為宜蘭縣最大單一規模，亦是維特克能源公司及中華電信北部地區最大容量。

中華電信強調，將持續拓展宜蘭縣太陽光電案廠，從開發、規劃、建置、維運做好工程品質，讓更多企業願意共同投入綠能產業。

維特克能源有限公司是日本瑞是達控股集團（Restar Holdings）在台子公司，進軍台灣僅不到一年，已完工併網12個案場太陽光電發電系統，合計設備容量超過7.3MW，在宜蘭縣亦有宜蘭農會糧倉、國立宜蘭大學校舍等多處太陽能電廠建置實績。

中華電信自2015年起發展綠色再生能源，已在全國各地建置450多個案場，總發電量超過270MW，可提供約11萬個家庭用戶一整年的用電量。另外，中華電信同時運用資通訊及物聯網專長，開發出自有綠能管理雲端監控平台iEN系統，介接太陽能電廠提供案場即時資訊掌握電站情況。

維特克能源豐富的海外經驗結合中華電信的在地開發與資源整合能力，未來可望再造佳績，持續為台灣再生能源注入新能量。

(工商 )