進入秋冬後，國際疫情又更嚴峻，觀光產業持續受影響，立委今日質詢交通部是否有進一步措施？交通部長林佳龍表示，規劃明年上半年協助業者提升員工素質，正與勞動部協調心專案，盼勞動基金能夠支持辦理。

立委李昆澤質詢指出，國際航空運輸協會（IATA）預估，至少要到2024年，航空業才會恢復到2019年水準。交通部對觀光產業已推出三波紓困，現在國際疫情嚴峻，根據美國政府評估，明年底前要恢復正常生活還是有問題，未來是否有進一步措施？

林佳龍表示，現在疫苗出來了，明年上半年將是關鍵時刻，現在出入境旅客少，國旅市場擴大，將規畫明年上半年協助業者提升員工素質。有跟勞動部協調新的專案，協助觀光業者進一步提升員工素質，盼勞動基金能支持辦理。

另外，林佳龍在質詢前接受聯訪時表示，從12月1日開始，秋冬旅遊以團體旅遊為補助對象，主要目的，這2個月是讓旅行社維持出團、員工能上班，讓旅遊淡季可保溫，在1月之後接著是春節，那時又是旅遊稍微旺一點，也已經看到疫苗研發，相信在明年隨著疫情全球性能得到控制，對於觀光旅遊業就能迎接新的商機，目前所有紓困、振興方案，就是以到今年底至明年初，必要時會再檢視，針對受影響較大的觀光業，還會有一些進一步能協助發展的方案。

(中時 )