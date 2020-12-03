明基佳世達(2352)集團醫療艦隊全速前進，在2020年台灣醫療科技展（12月3日至6日）聚焦三大主題：智慧醫療、健康防疫、樂活美學，以九大展區呈現醫療事業佈局。在新冠疫情下，醫療跟每個人更靠近，明基佳世達集團持續結合科技與醫療，掌握AI與精準醫療趨勢，提供以人為本、專業可信賴的的醫療產品與服務。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示：「疫情催化了智慧醫療的發展，提升對遠距醫療與健康照護的需求，讓概念得以落實。憑藉資通訊實力與軟硬體整合能力，落實5G在智慧醫療的應用，實現遠距醫療；在高齡化趨勢下，民眾活得長壽健康，更加重視體驗服務的提升，以實踐樂活美學為目標，在聽力服務與醫學美容照護上，期望帶給大家更好的品質與感受。」

明基佳世達醫療艦隊集結多家關係企業，共同攜手展出三大主題、九大展區，展示集團資源整合能力與醫療事業佈局。

一、智慧醫療：5G 4K遠距手術室：串聯集團公司明泰科技與明基三豐的「iQOR手術室整合方案」，發揮了集團資源整合的最大效益。以提升手術效率為核心，為遠距醫療、會診與臨床教學提供最佳的溝通平台。透過直覺化的操作介面，整合4K高畫質手術影音資訊、醫療設備控制、連結PACS/HIS系統，提供醫護人員簡單高效的手術室整合體驗。iQOR能依照醫療院所不同的需求，提供包括5G、光纖、SDI等多種網路連線方案，讓醫療團隊即使不在手術室內，也能透過手機、平板遠端監控參與手術過程，打破時間與空間的限制，為醫療院所提供優化手術效率的最佳解決方案。未來iQOR將陸續整合智慧眼鏡等擴充實境的應用，讓醫師以更多元的視角執行手術。

醫療影像中心：明基三豐偕旗下華鋒科技，提供多元化產品線攻入醫療影像市場，讓明基在醫療影像的佈局更加完整。除明基可攜式超音波與醫療顯示器外，也銷售世界知名醫療影像品牌ESAOTE的醫用核磁共振和全系列全方位超音波機種，主攻復健、疼痛與獸醫等領域市場。在疫情爆發之際，可攜式超音波易於行動診斷，透過肺部超音波檢查，可初步評估患者的肺部變化與相關併發症，成為抗疫好夥伴。此外，超音波更應用人工智慧(AI)、機器學習與影像判讀等技術，讓醫師操作更為簡便，並能迅速且精確地完成超音波影像判讀。

智慧透析中心：由於台灣洗腎人口逐年增加，明基透析以腎臟病患者角度出發，積極深化透析領域，提供一條龍完整的產品與服務，全方位的血液透析解決方案包含洗腎機、透析器、透析液/粉、智慧透析管理系統iQHD、廔管留置軟針等，其中國內第一台自行開發中的洗腎機首次參展亮相，未來不用國外進口，台灣也能自行生產製造安全有效的產品，讓腎臟病患者獲得更好的治療體驗和日常生活品質。

(時報資訊)