美國疾病管制預防中心（CDC）2日宣布更新防疫指引，將新冠肺炎接觸者的建議隔離期從目前的14天縮短為7到10天。凡提出檢測為陰性且無症狀者，自我隔離7天即可；若未接受檢測，須自我隔離10天。研究顯示，新冠肺炎接觸者通常5天內會出現症狀，但CDC之前曾指出，4到5成感染者無症狀。

(工商 )