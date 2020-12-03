美國CDC建議 新冠肺炎接觸者隔離期縮短為7到10天 20:052020/12/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國疾病管制預防中心（CDC）2日宣布更新防疫指引，將新冠肺炎接觸者的建議隔離期從目前的14天縮短為7到10天。(示意圖/Unsplash) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制預防中心（CDC）2日宣布更新防疫指引，將新冠肺炎接觸者的建議隔離期從目前的14天縮短為7到10天。凡提出檢測為陰性且無症狀者，自我隔離7天即可；若未接受檢測，須自我隔離10天。研究顯示，新冠肺炎接觸者通常5天內會出現症狀，但CDC之前曾指出，4到5成感染者無症狀。 USCC提建議 促對中企加強審查 與陸陷僵局不利 澳前總理建議現任：向這國多學學吧 (工商 ) #CDC #美國 #建議 #隔離期 #縮短 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年H1企業獲利看好 作夢行情啟動 投信喊買 04:102020/12/03 投資理財 《商情》煉鋼需求強勁 拉抬國際鐵礦石價連7漲 11:072020/12/03 財經 打房聯手稽查 鄭文燦：我主動建議 不要扭曲蘇揆政策 15:502020/12/03 政治 NBA開季前檢驗 48球員陽性反應 11:102020/12/03 財經 《國際經濟》美國11月民間就業增長創7月來新低 12:152020/12/03 財經 30天離婚冷靜期 陸下月上路 04:102020/12/03 兩岸新聞 2021年有望延續多頭 美日陸台股市被看好 16:102020/12/03 財經 川普卸任前再出辣招 限制中共黨員及其家屬赴美旅行 16:542020/12/03 兩岸 國際熱門新聞 影》川普46分鐘詭異大爆炸：統計上他不可能輸 要最高法院翻盤 - 國際 38歲網紅娶65歲妻 洞房驚覺「手感不對」 妻羞曝：我73歲 - 國際 訪靈魂伴侶竟斷魂 台裔鞋王謝家華神秘女友曝光 - 國際 機上賣春還賣原味內褲 英航火辣「71號空姐」本尊曝光 - 國際 與陸陷僵局不利 澳前總理建議現任：向這國多學學吧 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。