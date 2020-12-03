澳洲麥格理集團（Macquarie Group）3日同意以17億美元現金，收購美國投資管理公司Waddell ＆ Reed Financial，以拓展美國市場的零售金融業務。該交易是麥格理新任執行長Shemara Wikramanayake掌舵以來的第一筆大型收購案。

(工商 )