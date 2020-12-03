澳洲麥格理砸17億美元 收購美國Waddell ＆ Reed公司 22:302020/12/03 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲麥格理集團（Macquarie Group）3日同意以17億美元現金，收購美國投資管理公司Waddell ＆ Reed Financial，以拓展美國市場的零售金融業務。該交易是麥格理新任執行長Shemara Wikramanayake掌舵以來的第一筆大型收購案。 斥資277億美元 Salesforce 收購聊天軟體Slack 大放疫彩 陸商界女力爆發 (工商 ) #麥格理 #億美 #收購美國 #Waddell #Reed 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球獨角獸500強 前10名陸占6席 04:102020/12/03 產業財經 年度壓軸登場！《神力女超人1984》預售明天全台開賣 14:302020/12/03 娛樂 《美股掃瞄》多空互抵 標普500微升至歷史高點 08:522020/12/03 財經 大股東收購近半股權 新揚科擬下櫃轉私有化 04:102020/12/03 產業．科技 COVID-19疫苗 亞洲接種時程一次看 12:502020/12/03 國際 9千億美元新紓困遭參院多數黨領袖拒絕 04:102020/12/03 全球財經 《電子零件》日本母公司收購 新揚科鍍金衝高 09:252020/12/03 財經 陸最具影響力商界女性 董明珠蟬聯榜首 薇婭登未來榜 04:102020/12/03 全球財經 財經熱門新聞 對陸貿易一路挨打！ 澳卻不見夥伴助拳 殘酷真相曝光 - 財經 存到全額才買房很傻嗎？ 網一面倒： 老爸是對的 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 螺絲業支持中鋼調漲明年Q1棒線價格 中鋼：盼明年上下游產業「牛轉乾坤」 - 財經 - 工商 拜登是美中對立終結者？ 北京清大教授竟這樣說 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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