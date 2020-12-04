韓國KOSPI指數開高9大點後，在三星電子登高一呼，加上半導體族群帶動下，指數看回不回屢創新高。交易約一小時左右，指數稍有壓回，但KOSPI還是有機會在午前續創新高紀錄。KOSPI指數暫為2734.39點，上漲38.17點，漲幅1.42%。

韓國近日除了公布的經濟成長與出口數據亮眼外，市場對半導體前景樂觀，三星電子也成為外資追捧對象，早盤中續創新高價位，一度大漲逾3%，約72100韓元。三星電子於上(11)月初，股價僅有50400韓元，但外資使勁加碼下，三星電子終於在上(3)日一度來到70500韓元，除首次突破7萬韓元大關外，並創下歷史新高紀錄。

除了三星電子，同業SK海力士也連數日大漲，早盤表現較三星電子優異，一度大漲近6%，約119500韓元。這個韓國半導體業第二把交椅，上(3)日盤中曾一度創新高，大漲逾5%為114500韓元。根據統計，從11月初以來，SK海力士股價已漲四成。

世界半導體貿易統計組織（WSTS）最新報告中，調升半導體製造業展望，外界認為這是推升三星電子與SK海力士股價的主要推手之一。WSTS同時預測，今年全球半導體市場，可望年增5.1%，達4330億美元，優於原先預估3.3%。此外，2021年半導體市場可望年增8.4%。

最新匯價，目前1美元可兌換1092.5韓元，韓元升值4.5元，創下30個月新高價位外，也突破1100韓元匯兌心理重要關卡。

(時報資訊)