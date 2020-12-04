美國聯邦參眾兩院昨天就2021年國防授權法案達成共識。因應疫情大流行，法案要求國防部長徵詢衛生部長後，必須向國會軍委會提交報告，研擬美台醫療安全夥伴關係可行性。

美國聯邦參眾兩院軍事委員會委員昨天針對2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）草案達成兩院共識。參議院軍委會晚間在官網公布草案內容。

法案關於台灣的部分列在第1260條。條文首先闡述美國政策指出，台灣關係法與六項保證是美台關係基礎，依循台灣關係法全面追求深化美台廣泛、密切及友好關係，目的在促進更多合作與美台關係的擴大與深化。台灣關係法與六項保證的實施與執行，應隨政治、安全、經濟動態與情勢不斷發展。

條文指出，中國對台灣日趨脅迫與侵略性的行為，與和平決定台灣前途的預期背道而馳。美國政策應確保抵禦任何訴諸武力或其他形式危及台灣人民安全或社會、經濟制度的能力。

國會意見指出，美國應持續支持台灣發展具能力、有準備與現代化的國防武力，包括對台軍售與國防工業合作，確保台灣維持不對稱戰力戰略。

草案第1260A條則要求國務卿或其指定官員，在法案生效後最遲45天內必須向參眾兩院軍事委員會進行簡報，說明美國依循台灣關係法與六項保證，支持台灣維持自我防衛能力的承諾。這項年度簡報將持續進行至2026年底。

此外，因應疫情大流行，草案第1260B條針對美台醫療安全合作，要求國防部長在徵詢衛生部長後，於法案生效180天內，向參眾兩院軍委會遞交報告，說明與台灣國防部發展醫療安全夥伴關係的可行性。

國防授權法案還需經過參眾兩院重新各自表決通過後，才會送交白宮，交由總統川普簽署生效。

此外，川普日前透過推特揚言，若國防授權法案不能終結「通訊端正法」（Communications Decency Act ）第230條，他會否決國防授權法案。

川普近日在推特指出，「通訊端正法」第230條提供給大型科技公司規避責任的空間，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅，「若允許該法存在，我們的國家永遠不會安全」。

1996年通過的「通訊端正法」第230條讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。

川普及他所屬的共和黨國會議員長期抨擊這條規定，他們批評網路平台的內容審查決定，指稱科技企業扼殺保守派聲音。

(中央社)