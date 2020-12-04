高雄市大樹區大坑路今早（4日）被民眾發現路邊一輛車子，一家四口在車內輕生，被發現時兩大兩小均已死亡。（中時資料照）

高雄市大樹區大坑路高屏溪河流岸旁4日早上8時許，有路人行經該路段發現車內躺著4人，警消獲報到場發現4人都已無生命跡象，4名死者為2大2小一家人。據了解，坐在駕駛座的是57歲簡姓男子，後座為52歲許姓女子，另有2名子女分別為24歲兒子與11歲女兒，2人都領有身障補助，是中低收入戶，警方仍在調查事件發生原因及經過。

大寮區長黃伯雄指出，簡男全家是列冊中低收入戶，簡男妻子罹患癌症第3期，2名子女都患身障，簡男平時在打零工，一家4口靠2名孩子的身障補助與社會局補助維生，社會局下午會前往慰問簡男哥哥。

高雄市政府社會局表示，簡男的2名子女領有中低身障補助，每月1萬130元，事發前未曾向社會局求助，未被列為高風險家庭，大寮社福中心與區公所將協助家屬處理喪葬事宜。

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