台股人氣ETF元大高股息（0056）10月28日除息1.6 元後，近期受到大盤飆漲激勵，今（4日）盤中漲到29.69元，順利完成填息。投資人只花28天時間，就開心賺到10%報酬，為0056迄今11次填息中，史上速度最快的一次。

0056除息1.6元，殖利率約5.4%，預計12月1日發放股息。今早盤股價不斷攀高，盤中漲到29.69元，正式填息達陣，但尾盤小漲0.23元、收在29.68元，填息之路仍差臨門一小腳。

其實0056至今已11度填息，上一次最快完成填息是2014年10月24日除息後，12月5日填息，花43天時間完成填息，今天更超越前一次，只花28天填息，創下史上最快紀錄。

由於0056殖利率高，今年除息前後資金瘋狂湧人，截至昨（3日）為止的最新結算，基金規模高達716億元，創下史上新高，受益人衝上36萬人，也刷新單一ETF受益人紀錄，相當於5個ETF投資人當中，就有1人買進0056。

台股過去5年平均殖利率為4.07%，但受到新冠疫情影響，台股企業配發股利減少，今年殖利率降至3.24%。反觀0056的魅力不減，主要是5.4%殖利率相當誘人，狂甩銀行不到1%的定存；再者，具有ETF波動較低的特性，歷史配息表現佳，都吸引不少投資人搶進的特點。

(中時新聞網)