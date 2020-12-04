DNI Ratcliffe warns China ‘intends to dominate the US’

美國總統川普今年5月任命的國家情報總監拉特克里夫公開撰文表示，中國大陸目前是對美國的最大威脅，也是二戰以來對全世界民主和自由的最大威脅。他並警告拜登「不應將情報政治化」，並敦促拜登政府「誠實地承認中國是美國面臨的最大國家安全威脅」。拜登的政府交接團隊拒絕就拉特克里夫的說法發表評論。

原為德州眾議員、今年被川普任命為國家情報總監的拉特克里夫（John Ratcliffe）在《華爾街日報》發表文章說：「情報非常清楚，北京打算在經濟、軍事和技術上主導美國和世界其他國家」。

《美國之音》引述他的文章說，大陸的經濟間諜手段是「搶劫、複製和替代」，先竊取美國公司的智慧財產權，複製技術，然後在全球市場上取代美國公司。這種行為每年給美國造成5000億美元損失，聯邦調查局(FBI)也經常逮捕竊取研發機密的大陸公民。

此外，拉特克里夫說，大陸竊取了美國的敏感國防技術，野心勃勃地推動中國大陸成為世界上最重要的軍事力量。情報顯示，大陸甚至對解放軍成員進行了人體測試，希望發展生物能力增強的士兵，顯示北京對武力的追求完全沒有道德倫理界限。

他強調，中國大陸應是美國未來國家安全的首要關注點，華盛頓領導人必須跨越黨派分歧，並採取行動解決它。

報導說，拉特克里夫在受訪時曾警告即將上任的拜登政府不要「將情報政治化」並還敦促拜登的新政府「誠實地看待中國」，並且承認大陸是美國的最大且唯一的國家安全威脅。

他表示，美國面臨來自各個方面的威脅，從軍事、經濟、供應鏈問題、外國投資到科技、5G等等，「中國是所有這些領域的唯一國家，也是唯一威脅到美國霸權的國家。」

《美國之音》說，拜登過渡團隊拒絕對拉特克里夫的警告發表評論。

(中時新聞網)