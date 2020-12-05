行政執行署負責國家討債任務，專門與債務人周旋，其中負責向法院聲請管收、讓債務人乖乖繳錢的關鍵角色就是號稱討債高手的「行政執行官」。新北分署1名美女行政執行官盧秀虹，不只外型亮麗，又因辦案認真，追討欠稅等對義務人（欠稅、罰鍰不繳，積欠勞健保費者）緊追不捨，有「玉面羅剎」稱號。盧女不只成功向太平洋電線電纜前董事長孫道存追出1.2億元欠稅，還曾一度讓「交代家人把錢藏好」的義務人聽到第2次管收而崩潰，繳清欠稅。

台北大學畢業的盧秀虹外型亮麗，但已有10多年的行政執行官資歷，追討欠稅、欠款非常有經驗，義務人無論如何藏錢也藏不住。盧女最擅長清查資金，經常在辦公室加班到深夜，清查義務人的財產流向，一查出欠稅人隱匿資產，馬上祭出管收殺手鐧，不得不將錢吐出，繳清欠稅。

以孫道存為例，孫在繳清3 億元綜所稅、贈與稅後，又因曾擔任太妍科技股份有限公司負責人、滯欠1.2億元貨物稅及罰鍰遭新北分署追討。當時，就是由盧女負責追討，盧女光是清查太妍科技公司資金流向，就花1年多的時間。

盧女在這段期間，還不時通知孫道存到案說明；孫與盧女交手時，還以為盧女摸不著頭緒，還故做大方，願意捐500萬元給政府。但孫大話說沒多久，盧女就找到太妍脫產漏洞，向法院聲請管收孫獲准，孫不想入獄被管收，不到2小時就湊足1.2億元換取自由。

盧女不只讓孫道存乖乖吐錢，還曾讓1名才結束管收的義務人，聽聞盧女再度聲請管收而崩潰，並馬上繳清欠稅。1名行政執行署官員透露，該名義務人因欠稅數百萬元不繳，遭盧女向法院聲請管收獲准，盧女三不五時就到看守所勸欠稅人清償，但這名義務人仍然不繳，還暗中交代家人「把錢藏好」，盧女獲得此訊息按兵不動。

該名義務人撐過3個月管收期，自以為用自由換取數百萬元，正準備離開看守所，但一聽盧女又以他交代家人「把錢藏好」的事由向法院聲請管收，幾乎崩潰而痛哭，馬上交代家人籌錢繳清欠稅。

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(中時新聞網)