嫌洗劫沈姓富商的陳清課被檢方發佈通緝。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣沈姓富商10月底在自家豪宅遭持刀歹徒綑綁，強盜價值750萬元珠寶及現金，新湖分局11月初逮獲涉案的潘培林和白鴻勝，2人被收押禁見，另嫌犯陳清課在逃，檢方已發佈通緝。

警方指70歲潘培林是有名的「別墅大盜」，並70歲「珠寶大盜」陳清課及60歲「馬3大盜」白鴻勝，10月31日攀爬雨遮侵入沈姓富商的透天豪宅2樓，持藍波刀制伏沈將其綑綁，再綑綁沈的兒子，盜走保險櫃裡的150萬現金跟約600萬的玉器、金飾等珠寶。

據了解，潘培林2月曾潛入導演朱延平家中，企圖偷走保險箱，事後被逮，士林地院判處1年9個月有期徒。潘5月夥同4名嫌犯對沈姓商人下手，洗劫沉香、檀木及普洱茶磚等價值1.5億元財物，4名嫌犯先後被逮，警方悉數尋回贓物，但潘嫌漏網。

未料，潘培林夥同白鴻勝和陳清課犯案，潘嫌落網後向警方表示，1月假釋出監後，5月參與沉香案只分得45萬，相中沈姓富商這頭「肥羊」，與陳清課和白鴻勝一起勘查現場，決定10月底再去豪宅打劫。

3人都已年逾60歲，但身手仍相當矯健，使用鐵撬、油壓剪等破壞工具，攀爬豪宅屋後的遮雨棚侵入2樓及洗劫財物等犯罪過程，20分鐘即完成，3人得手後先躲藏在附近公墓，拋棄犯案工具，2度攔下小黃換車轉搭才取車，期誤導警方的追緝。

潘培林向警方稱，750萬強盜案他只分到45萬現金，全拿去還錢莊債務，珠寶等由陳清課帶走。白鴻勝否認涉案，稱警方在公墓起獲黑色帽T雖是他的是借給陳清課保暖，但對方始終沒有歸還。

(中時 )