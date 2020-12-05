中央銀行第4季理監事會議預計17日舉行，相較於過去外界聚焦利率政策，這次重點反而在匯市及房市，匯銀人士指出，新台幣匯率已經飆升至逾23年高點，央行若能釋放一些穩匯訊號，有助於安定市場信心。

11月以來，央行動作頻頻，先是公開指出近期外資大買反向ETF，有迂迴規避規定、干擾匯市之嫌，將與金管會聯手遏止歪風，而後又二度邀銀行業者「喝咖啡」，盼銀行信用資源應該合理配置，不要過度流向不動產放款，「打炒匯」與「打炒房」儼然成為央行當前要務。

「大家都在看央行接下來要怎麼做」，匯銀人士指出，新台幣升值壓力太重，央行守得很辛苦，先前又有外資「假避險、真炒匯」，踩到央行地雷，央行是否會祭出管制措施，各界都在看。

近期新台幣漲勢凶猛，央行原本力守「雙防線」，如今疲態已現，但稍一放手，新台幣匯價便直衝逾23年新高；外匯交易員坦言，新台幣後續走勢很難預測，央行態度如何是關鍵。

元大寶華董事長梁國源則建議，央行內部應以嚴謹的國際金融理論、模型等，計算出新台幣合理價位，給予外界一點模糊的暗示或訊息，至少讓市場心理有個底。

儘管央行對於調節匯市的態度一向保守，「只能做不能說」，梁國源表示，央行有干預的理由，畢竟台灣呈現「K型復甦」，有贏家組、也有輸家組，央行適度調節匯率，可以照顧到弱勢傳產、中小企業，而釋放合理價位的暗示訊息，可以讓恐慌情緒稍稍降溫，也有助於廠商避險。

今年超低利率以及資金寬鬆的情況，導致房市愈來愈熱，行政院也端出「健全房地產市場方案」，提出短中長期9大因應對策，當中提到，必要時，央行會依法採行選擇性信用管制措施。

不過台經院六所所長吳孟道認為，台灣經濟相對其他國家不差，但也不到非常好，房市過熱屬於區域而非全面，此時央行生火還是滅火都不太對；另一方面，政院已端出因應對策，確立「打炒房」態度，因此央行可以先保留子彈，續行「下巴骨政策（jaw boning）」即可，動口不動手。

央行預計17日舉行第4季理監事會，市場普遍預期利率連三凍，重貼現率維持1.125%的歷史低點；而央行總裁楊金龍日前於立院備詢時也表示，第3季經濟成長率及10月出口表現均優於預期，將上調今年經濟成長預測值。（編輯：郭無患）1091205

(中央社)