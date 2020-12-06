美國對大陸實施嚴格高科技管制措施可能無法如願，據知名的虛擬實境公司Oculus VR的聯合創始人拉奇（Palmer Luckey）指出，許多美國科技公司的因擔心失去中國大陸巨大的市場，拒絕與美國軍方合作。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，拉奇在「網路峰會」（Web Summit）的一次線上討論中表示，美國科技公司過去一直都與軍方合作，但是最近改變了主意，原因是這些公司不斷加深與中國大陸的關係。

全球知名的虛擬實境公司Oculus在2017年被臉書公司收購，3年後這家公司創始人之一拉奇選擇離開臉書公司，目前又再組建了一家新創公司，經營監控設備。

報導說，奇拉在今年線上舉辦的網路峰會（Web Summit）演講中表示，很多科技公司拒絕軍方合約通常不是因為員工在道德上反對，而是以此假裝為不受政府約束的跨國公司，這都是為了公司的利益。

拉奇表示，科技領導者們選擇不與美國軍方簽訂合約的真正原因是不想激怒北京，因為他們公司的市值實際上已經「與中國捆綁在一起」，「中國已經做了一項令人難以置信的工作：利用封鎖市場的手段，讓西方民主國家的文化向中國傾斜。」

他說，「中國不必在軍事上趕上美國，也不必切斷我們的網路。他們只需要投資我們的公司，與公司建立夥伴關係，然後每個人都會向他屈服。」

報導指出，拉奇雖未明說，但2018年谷歌公司確曾因員工抗議而放棄競標一宗高利潤的軍方雲設施合約，以及一項人工智慧監控平台合約。現在谷歌的服務仍被中國大陸封鎖，該公司曾嘗試做一個被稱為蜻蜓（Dragonfly）的「閹割版」搜尋引擎計畫，但因公司員工抗議而取消。

保爾森基金會（Paulson Institute）智庫研究員馬特．希恩（Matt Sheehan）表示：「多年來，矽谷高管一邊向中國領導人爭取市場准入，一邊向美國軍方爭取重大合同，他們似乎沒有看到這兩個目標之間存在衝突。」

希恩表示，「這些公司的規模已經很大，他們內部基本上已經形成了意見團體，這些團體有能力向高管施壓，迫使他們改變方向」。

(中時新聞網)