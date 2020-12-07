搶農曆春節國旅商機，可樂旅遊宣布推出100種春節遊程，讓國人「牛」住好運一整年。可樂旅遊並標榜已超前部屬做好萬全準備，為旅客一手包辦過年大小事，帶著爸媽孩子開心圍爐走春，體驗最有台味的新年。

可樂旅遊表示，不論是一日遊、多日遊、自由行、訂房等皆已備妥，預定成功保證有房有位，提早報名還可享每人最高折價1000元或免小費等好康，2日遊(含)以上行程更配備導覽耳機，讓旅行不再是走馬看花；此外，春節期間一房難求，訂房早鳥專案搭配一泊二食及春節特色活動再享優惠價。

「年夜飯系列」是可樂旅遊金字招牌的產品，充滿美食美景與濃厚文化底蘊的台南，在過年期間有許多精彩的年節慶典，可樂旅遊選在擁有百餘年歷史的清朝古厝裡品嚐古早台灣味，藏身於巷弄裡的「筑馨居」原汁原味保留古時建築特色，一道道結合在地食材精心烹調的無菜單料理，不但能吃出兒時記憶，還有一份濃濃地家鄉味。

除復古老宅風味，可樂旅遊安排旅客享受五星奢華饗宴的團圓飯。榮獲世界奢華酒店大賞殊榮的H2O Hotel 高雄水京棧國際酒店，以「豪華私房圍爐宴」艷壓南台灣美食，頂級食材經過主廚巧手烹飪，豐盛佳餚滿足每位老饕的味蕾，更是一家團圓中最圓滿的年味回憶。

說到最有年味的祈福走春，少不了朝拜聖地 雲林北港朝天宮，乃全台最大媽祖廟，終年香火鼎盛信徒絡繹不絕，可樂旅遊排客人過年到此祈求平安健康，並欣賞這百年歷史建築的宮廟藝術。同日也前進台南十鼓文創的百年宅邸永樂町鼓茶樓，以新創的「三說一體」概念：說茶、說書、說菜為旅客帶來嶄新的視覺與味覺體驗，融合打擊樂表演以及詼諧的「答嘴鼓」，重現台南府城傳奇故事。

可樂旅遊指出，集團在新春期間亦推出全台各式自由行行程，包裝無菜單料理、賓士包車、五星飯店、質感民宿、接送服務等元素，加上已保留火車票、房位及機位，輕鬆出遊無後顧之憂。

(工商 )